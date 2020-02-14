Задержан чиновник, разрешивший строить гостиницу на берегу Байкала

Глава администрации Листвянского муниципального образования в Иркутской области задержан за незаконную выдачу в 2017 году разрешения на строительство в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, передает RT со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

На основании этого разрешения в посёлке Листвянка была построена трёхэтажная гостиница.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в местной администрации прошли обыски.

Судя по всему, речь идёт об Александре Шамсудинове. Согласно данным на официальном сайте Листвянского МО, Шамсудинов возглавляет муниципальное образование с сентября 2016 года. До этого он больше трёх лет работал егерем, в 1993-2014 годах занимал различные должности в ГУ МВД России по Иркутской области. Является подполковником полиции в отставке.

