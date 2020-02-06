Вытащить за уши. Политолог объяснил смысл территорий федерального подчинения

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН предположил, что наиболее логичной эта идея выглядит для регионов, которые федеральный центр хочет «вытащить за уши».

«Это целесообразно в двух смыслах. Первый - территорией федерального подчинения может быть как территория, в которой происходит что-то имеющее значение для федерального уровня. Вот Севастополь, который сейчас субъект федерации, мог бы быть такой территорией. Второй возможный смысл: это территории, которые надо вытащить за уши. Это очень разумное и логичное решение в случае, например, с Арктикой. Её невозможно осваивать на региональном уровне, там слишком много денег нужно. В перспективе это очень выгодно, но требует огромных усилий сейчас – это может сделать только федерация. Вы называете весь берег территорией федерального подчинения, отодвигаете эту территорию от нашей региональной системы градации «федерация-регион-район» и управляете ею в целости как местом, где у вас стоят войска, где разрабатываются не привязанные к одному региону стратегические транспортные проекты.

Это чаще всего будут именно районы в обжитых регионах и территории экологически значимые, как Байкал. В этом есть своя логика – вы сможете концентрировать ресурсы вокруг задачи сохранения Байкала, не задумываясь, где заканчиваются границы одного региона и начинаются границы другого», - объяснил политолог.

Журавлёв также предположил, что повышенное внимание федерального центра к одним регионам может вызвать вопросы в других.

«В чём плюсы федерального подчинения? Вас перестаёт насиловать Минфин, а все закрома федерации к вашим услугам. В чём минусы федерального подчинения? Будет особый правовой статус, но не у регионов, а у районов, потому что у нас и так регионы подчинены федерации. И представьте себе: два-три района с федеральным подчинением, а вокруг них вся страна. Представьте себе эти прекрасные отношения одной группы лиц к другой. Вот у одних федеральное финансирование, а у других – нет. Федеральное – это в глазах людей значит «подчинённое Путину», со всеми вытекающими», - добавил эксперт.

Работа над поправками в Конституцию РФ идёт с середины января. Основные изменения, касающиеся структуры госуправления, предложил президент Владимир Путин. Однако затем в рабочую группу поступили новые предложения – от идеи включить в Конституцию упоминание о Боге до поправки в преамбулу утверждение, что россияне против искажения истории и роли подвига российского народа во Второй мировой войне. Рабочая группа продолжит рассматривать поправки до 14 февраля.

