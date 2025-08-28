При этом она отметила, что дозированное «залипание» в телефон, как и чтение, все же может помочь отдохнуть.

«Для эффективного отдыха необходим хороший сон, свежий воздух, спорт и какая-то посильная интеллектуальная нагрузка. Человеку важно выспаться. Если он лежит без телефона, то восстанавливается. Если человек устал от физического труда, нужно выспаться, если эмоционально, то нужно перезагрузиться и получить какие-то положительные эмоции. Здесь может помочь чтение, небольшое количество роликов также может улучшить настроение, но здесь важно контролировать время. Просмотр видеороликов в течение дня должен быть небольшим: 10-15 минут, а потом обязательно пауза. Таких эпизодов может быть не больше четырех в день, тогда это не будет вредить мозгу», - заключила собеседница НСН.

