В России опровергли нелюбовь работодателей к «зумерам»
Работодатель выбирает человека, который ему больше других подходит, сказала НСН Наталья Голованова.
Работодатели по-прежнему предпочитают иметь дело с молодыми сотрудниками, возрастных кандидатов стали охотно принимать на работу относительно недавно, поэтому исследование о негативном отношении к работникам-«зумерам» нельзя назвать объективным. Об этом НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Почти половина работодателей (49%) назвали миллениалов (28-43 года) наиболее комфортными в работе сотрудниками. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Русской Школы Управления. На втором месте поколение X (44—59 лет) — 30%. А вот поколение Z (до 27 лет) оказалось в аутсайдерах: только 2% компаний считают, что с ними проще всего работать. Сложнее всего работодателям управлять сотрудниками поколения Z (41%) и беби-бумерами (60+) (18%).
По мнению Головановой, результаты исследования необъективны — работодатели по-прежнему предпочитают работать с молодежью.
«Когда работодатели ищут сотрудников, они все равно больше смотрят на тех, кто моложе, хотя у нас дискриминация по возрасту запрещена. Работодатели только сейчас, в условиях нехватки персонала, стали отходить от стереотипа, что нанимать надо только тех, кому меньше 40 лет. Поэтому я не думаю, что выводы исследования объективны. Из того, что есть, работодатель все равно будет выбирать человека, который ему больше других подходит в коллективе. Есть сферы, где подбор уже поставлен на поток, там отбирают всех, кто проходит по каким-то общим критериям, и уже в процессе происходит дальнейший отсев, иначе можно вообще остаться без работников. Вместе с тем по-прежнему есть достаточно капризные сферы, та же IT-отрасль, где не будут выбирать по возрасту или полу, но там есть свои критерии. Чем выше зарплата, тем больше требований у работодателя к профилю кандидата», — сказала Голованова.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что российская молодежь при трудоустройстве выдвигает немало необычных требований, которые непривычны кандидатам других поколений, причем зарплата иногда отходит на второй план.
