В ряде школ Подмосковья запустили новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, сообщает 360.ru. Ожидается, что ИИ поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз, что позволит педагогам сосредоточиться на методической части обучения. Проверку домашних заданий с помощью ИИ будут производить по фото. В сентябре инициативу намерены распространить на все образовательные учреждения региона. Однако Казаков усомнился в том, что обязательное внедрение инструмента оправдано.

«Среди коллег я встречаю кардинальные мнения. По разным предметам использовать ИИ можно по-разному, в том числе в зависимости от компетенций педагогов. Не стал бы говорить, что ИИ подойдет всем. Должно пройти время, чтобы понять, как его можно применять в образовательном процессе. Необходимо сначала внедрить его на уровне вузовского образования. Возможно, устраивать обучение для педагогов. Нужен комплексный подход, благоприятная среда — это уровень подготовки педагогов, нормальная обстановка в школах. Сейчас учителя работают в условиях перегруза, сосредоточиться на каком-то новшестве бывает проблематично. Поэтому нужно двигаться к этому постепенно, разумно, общаясь с учителями, собирая данные о том, как это работает», — сказал он.