Учителя выступили против навязывания ИИ для проверки домашних заданий
ИИ можно по-разному применять в образовательном процессе в зависимости от предмета и методики преподавания, но навязывать такие системы точно не надо, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Для применения искусственного интеллекта (ИИ) в школах важно выстроить комплексный подход, который будет включать обучение педагогов работе с новыми технологиями. Об этом в беседе с НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
В ряде школ Подмосковья запустили новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, сообщает 360.ru. Ожидается, что ИИ поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз, что позволит педагогам сосредоточиться на методической части обучения. Проверку домашних заданий с помощью ИИ будут производить по фото. В сентябре инициативу намерены распространить на все образовательные учреждения региона. Однако Казаков усомнился в том, что обязательное внедрение инструмента оправдано.
«Среди коллег я встречаю кардинальные мнения. По разным предметам использовать ИИ можно по-разному, в том числе в зависимости от компетенций педагогов. Не стал бы говорить, что ИИ подойдет всем. Должно пройти время, чтобы понять, как его можно применять в образовательном процессе. Необходимо сначала внедрить его на уровне вузовского образования. Возможно, устраивать обучение для педагогов. Нужен комплексный подход, благоприятная среда — это уровень подготовки педагогов, нормальная обстановка в школах. Сейчас учителя работают в условиях перегруза, сосредоточиться на каком-то новшестве бывает проблематично. Поэтому нужно двигаться к этому постепенно, разумно, общаясь с учителями, собирая данные о том, как это работает», — сказал он.
По словам собеседника НСН, не стоит навязывать применение искусственного интеллекта в школах.
«Это точно не должно навязываться сверху. Методика преподавания у каждого индивидуальная, со своими особенностями. На мой взгляд, выстраивать единую систему, шаблон — неверный путь. Современное образование — это образование, в котором поощряется индивидуализм в плане подходов, творчества. Когда сверху навязывается один шаблон, всегда есть подозрение, что есть интересанты, которые пытаются продвигать свою систему», — допустил Казаков.
Ранее Минпросвещения России подготовило проект закона, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, а также решений к заданиям всероссийской олимпиады школьников. Ожидается, что Роскомнадзор будет блокировать сайты с данными материалами, напоминает «Радиоточка НСН».
