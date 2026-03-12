Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией
12 марта 202618:23
Евросоюз готовится к войне с Россией. Как пишет RT, об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский.
По его словам, в Евросоюзе и НАТО говорят о нежелании конфронтации, при этом Москва фиксирует масштабную милитаризацию Европы.
«Факты — упрямая вещь, и они говорят об обратном», — подчеркнул он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
