В Госдуме рассказали, когда исчезнут проблемы с интернетом в Москве

Перебои с мобильной связью и интернетом, на которые жалуются жители и гости Москвы, носят временный характер. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, блокировки продолжатся ещё «5–10 дней», однако последующие отключения не исключены.

«Но отключения будут точечные при наличии террористической угрозы», - отметил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в здании Госдумы перестал работать Wi-Fi и мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БлокировкаИнтернетМобильная СвязьГосдума

