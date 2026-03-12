В Госдуме рассказали, когда исчезнут проблемы с интернетом в Москве
Перебои с мобильной связью и интернетом, на которые жалуются жители и гости Москвы, носят временный характер. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По его словам, блокировки продолжатся ещё «5–10 дней», однако последующие отключения не исключены.
«Но отключения будут точечные при наличии террористической угрозы», - отметил парламентарий.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в здании Госдумы перестал работать Wi-Fi и мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
