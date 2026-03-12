В ДНР при ударе дронов ВСУ по медучреждению погибли восемь человек
Вооружённые силы Украины (ВСУ) 10 марта нанесли удар по медучреждению в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в результате атаки украинских беспилотников погибли восемь медиков, ещё 10 человек пострадали.
В ведомстве указали, что данный объект, в котором на момент удара находились около 50 человек медперсонала и более 130 пациентов, «никогда не использовался в военных целях».
«Его преднамеренное поражение стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 10 марта ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow, погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
