В ДНР при ударе дронов ВСУ по медучреждению погибли восемь человек

Отмечается, что в результате атаки украинских беспилотников погибли восемь медиков, ещё 10 человек пострадали.

В ведомстве указали, что данный объект, в котором на момент удара находились около 50 человек медперсонала и более 130 пациентов, «никогда не использовался в военных целях».

«Его преднамеренное поражение стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 10 марта ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow, погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

