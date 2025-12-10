Для экономии россиянам посоветовали проводить свадьбы в будни
Тенденция проводить свадьбы в загородных локациях сохраняется последние несколько лет, заявила в беседе с НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
За последний год провести свадьбу стало дороже, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Средняя стоимость организации свадьбы на 50–70 гостей в столице в 2026 году будет начинаться от 2,75 млн до 7 млн рублей. Об этом Агентству «Москва» рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников. По словам эксперта, ценник в будущем году увеличится на 10–15%: все из-за подросших гонораров артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок.
Лейбман считает, что за последний год ценник на свадьбы вырос на 30%.
«За последний год провести свадьбу стало дороже. Процентов на 30 вырос ценник на стоимость подрядчиков, ведущие и фотографы резко подняли стоимость своих услуг, продукты подорожали. Думаю, что все люди, которые ходят в магазин, это всё видят. Банкет в любом случае - это продукты, алкоголь, декор, цветы, текстиль, посуда, аренда и так далее. Стоимость музыкального, светового, звукового оборудования и его ремонт подорожал. Его требуется обновлять и необходимо как-то обслуживать, поэтому и аренда такого оборудования сильно возросла. Полиграфия, кондитерские изделия, также выросли в цене», - отметила организатор свадеб.
По её словам, существенно сэкономить можно, если проводить свадьбу в будни.
«Для экономии очень многие пары стали рассматривать варианты проведения свадьбы в будний день, что очень сильно сокращает бюджет, потому что самые дорогие свадебные дни – это пятница и суббота, когда ценник процентов на 30-40 выше. Можно сэкономить, если проводить свадьбу в непопулярные для её проведения месяцы. Летние месяцы - самые занятые, а ноябрь или май, как правило свободны. Я всегда советую, если хотите сэкономить, сделайте классную свадьбу в мае. Это отличный вариант, когда можно использовать сезонные цветы», - считает Лейбман.
Она также рассказала, что сейчас наибольшим спросом пользуются загородные клубы, где можно провести свадьбу.
«Тенденция проводить свадьбы в загородных локациях сохраняется последние несколько лет. Наиболее запрашиваемый вариант площадки, - это что-то за городом, желательно у воды, с большими панорамными окнами, с верандой, оранжереей, где много света, чтобы не было по соседству ещё 16 банкетных залов, чтобы никто никому не мешал, желательно поближе к городу, чтобы далеко не выезжать, удобная транспортная доступность, хороший сервис, хорошая еда, прекрасно, если есть возможность остановиться гостям или остаться после банкета. В идеале это какой-то загородный клуб, но очень камерный, небольшой, где нет толпы, где есть возможность провести качественно красивое камерное мероприятие», - добавила специалист.
