«Для экономии очень многие пары стали рассматривать варианты проведения свадьбы в будний день, что очень сильно сокращает бюджет, потому что самые дорогие свадебные дни – это пятница и суббота, когда ценник процентов на 30-40 выше. Можно сэкономить, если проводить свадьбу в непопулярные для её проведения месяцы. Летние месяцы - самые занятые, а ноябрь или май, как правило свободны. Я всегда советую, если хотите сэкономить, сделайте классную свадьбу в мае. Это отличный вариант, когда можно использовать сезонные цветы», - считает Лейбман.

Она также рассказала, что сейчас наибольшим спросом пользуются загородные клубы, где можно провести свадьбу.

«Тенденция проводить свадьбы в загородных локациях сохраняется последние несколько лет. Наиболее запрашиваемый вариант площадки, - это что-то за городом, желательно у воды, с большими панорамными окнами, с верандой, оранжереей, где много света, чтобы не было по соседству ещё 16 банкетных залов, чтобы никто никому не мешал, желательно поближе к городу, чтобы далеко не выезжать, удобная транспортная доступность, хороший сервис, хорошая еда, прекрасно, если есть возможность остановиться гостям или остаться после банкета. В идеале это какой-то загородный клуб, но очень камерный, небольшой, где нет толпы, где есть возможность провести качественно красивое камерное мероприятие», - добавила специалист.

