«Брак — это подвиг»: Священник назвал венчание мученическим
Венчание символизирует мученический долг, а само вступление в брак считается в церкви подвигом, рассказал в пресс-центре НСН Валерий Сосковец.
На венчании муж и жена носят не короны, а венцы мучеников, что напоминает о подвиге, на который они готовы, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
В 2024 году в России распались восемь браков из 10, что вывело Россию на третье место в мире по этому показателю, сообщала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец отметил, что сам союз мужчины и женщины уже является подвигом.
«Венцы на венчании возлагают на голову — это мученические символы, а не короны короля и королевы. Человек получает венец за подвиг, а брак — это подвиг. Когда каждый готов послужить друг другу, порадовать, пойти на какие-то уступки, тогда и множится любовь и крепость семьи. Тогда и бывает счастье, а все остальное — это договорняк, который тянется всю жизнь. Вот потом и ходят к психологам», — указал он.
Ранее Сосковец назвал в пресс-центре НСН главные условия для крепкого брака.
