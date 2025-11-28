На венчании муж и жена носят не короны, а венцы мучеников, что напоминает о подвиге, на который они готовы, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

В 2024 году в России распались восемь браков из 10, что вывело Россию на третье место в мире по этому показателю, сообщала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец отметил, что сам союз мужчины и женщины уже является подвигом.