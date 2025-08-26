Шрекинг в отношениях противоречит древним мужским инстинктам, заявила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова, а сексолог Юлия Варра объяснила, чем вызвана страсть женщин к превосходству над партнером.

Издание New York Post ранее сообщило о появлении тренда на так называемый «шрекинг» - целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных. Девушки считают, что некрасивые мужчины будут больше ценить их и не решатся на измену или разрыв. Панфилова объяснила, в чем здесь отличия в поведении мужчин и женщин.