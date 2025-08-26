«Этот точно не убежит!» Шрекинг объяснили неуверенностью и нарциссизмом
Командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины, сказала в эфире НСН Наталья Панфилова, а Юлия Варра объяснила, как низкий статус заставляет мужчин прислуживать дамам.
Шрекинг в отношениях противоречит древним мужским инстинктам, заявила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова, а сексолог Юлия Варра объяснила, чем вызвана страсть женщин к превосходству над партнером.
Издание New York Post ранее сообщило о появлении тренда на так называемый «шрекинг» - целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных. Девушки считают, что некрасивые мужчины будут больше ценить их и не решатся на измену или разрыв. Панфилова объяснила, в чем здесь отличия в поведении мужчин и женщин.
«Это про какие-то комплексы, про отыгрывание: вот, выберу себе страшненькую и буду ей командовать, а она будет мне подчиняться – куда ей деваться. Да еще и буду ей намекать: ты в зеркало себя видела? Это некрасивая история, если говорить про психологию. Есть древний механизм выбора. Женщина выбирает защитника, она выбирает мужчину не по внешним качествам, а по тому, как он фактически способен заботиться о потомстве. А мужчина выбирает красивую женщину, которая родит ему это потомство. Внешность девушки здесь играет существенную роль, и если мужчина выбирает несимпатичную партнершу, то древний инстинкт включается криво. Это про неуверенность в себе, про то, что работает наперекор природе. А все, что работает наперекор природе, как правило, выстреливает в бок», - предупредила психолог.
Со своей стороны, Юлия Варра отметила, что некоторые мужчины в паре готовы на роль «нижнего».
«На самом деле это направление существовало еще в наше время, только шрекингом не называлось. Есть мужчины-самцы, которые хотят всех, это примерно 20%. А есть мужчины, изначально имеющие достаточно низкий физиологический и социальный статус, они принимают роль «нижнего», готовы прислуживать той даме, которая их выберет и будет с ними возиться. Некоторым мужчинам это даже нравится, когда она его гнобит, а он для нее все делает. Это, конечно, не всем подходит, но женщины с нарциссическим складом, а также неуверенные, когда им очень сложен момент возможного отвержения, берут мужчину, который на несколько пунктов ниже ее, из расчета, что "уж это чмо от такой красотки точно не убежит"», - заключила собеседница НСН.
При этом Варра добавила, что обычно такие мужчины, повысив свой социальный и финансовый статус, меняют жену.
Ранее СМИ сообщили о появлении так называемых «фиктисексуалов» - людей, испытывающих страсть исключительно к вымышленным персонажам вроде героев видеоигр. Депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман напомнил в этой связи «Радиоточке НСН» миф о скульпторе Пигмалионе.
