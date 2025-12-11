Путин и Мадуро провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа была посвящена вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.

Кроме того, российский лидер выразил поддержку курса правительства Мадуро, целью которого является «защита национальных интересов и суверенитета».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николаса Мадуро другом и пригласил его в республику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alexander Zemlianichenko / AP
