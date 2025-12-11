Путин и Мадуро провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа была посвящена вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.
Кроме того, российский лидер выразил поддержку курса правительства Мадуро, целью которого является «защита национальных интересов и суверенитета».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николаса Мадуро другом и пригласил его в республику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Мадуро провели телефонный разговор
- На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
- Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard
- Диетолог сочла ненависть к пальмовому маслу заслуженной
- Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
- Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
- В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
- Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России
- «Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
- Эколог объяснил рост активности медведей в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru