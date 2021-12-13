Зюганов заявил, что КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах

«Мы приняли решение не поддерживать этот документ», - подчеркнул политик.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что не видит оснований для переноса рассмотрения депутатами законопроекта о введении QR-кодов в общественных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о введении системы QR-кодов для доступа в общественные места в российских регионах будет зависеть от ответов на вопросы, которые есть у общественности, сообщает RT.

