Зюганов заявил, что КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов в Госдуме не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости.

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«Мы приняли решение не поддерживать этот документ», - подчеркнул политик.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что не видит оснований для переноса рассмотрения депутатами законопроекта о введении QR-кодов в общественных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о введении системы QR-кодов для доступа в общественные места в российских регионах будет зависеть от ответов на вопросы, которые есть у общественности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодЗаконопроектКПРФГеннадий Зюганов
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