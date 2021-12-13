Пискарёв не нашёл оснований для переноса рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен депутатами, как планировалось, сообщает ТАСС.

Путин пообещал, что власти не будут принимать опрометчивых решений с QR-кодами

По его словам, из регионов в основном положительно отзываются о документе, откладывать его рассмотрение причин нет.

«Я не вижу для этого никаких оснований - для переноса», - подчеркнул Пискарев.

Ранее депутаты Ленинградской области поддержали законопроект о вводе QR-кодов для посещения магазинов, ресторанов и других общественных мест, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаДепутатыКоронавирусQR-код
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