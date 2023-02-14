Зюганов требует не закрывать баннерами Мавзолей в День Победы

«Не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории», - заявил Зюганов.

Главный коммунист России напомнил, что в сердце Москвы – у стен Кремля – похоронены 400 героев СССР, среди них 32 маршала.

Ранее на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея. Инцидент, как сообщает НСН, произошел 5 февраля. Мужчину задержали полицейские. В отделе полиции он подтвердил свои намерения в отношении тела вождя мирового пролетариата.

