Зюганов требует не закрывать баннерами Мавзолей в День Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в этом году на Параде Победы Мавзолей на Красной площади нельзя закрывать праздничными баннерами, сообщает РИА Новости.

Мавзолей Ленина вновь закроют с 23 апреля

«Не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории», - заявил Зюганов.

Главный коммунист России напомнил, что в сердце Москвы – у стен Кремля – похоронены 400 героев СССР, среди них 32 маршала.

Ранее на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея. Инцидент, как сообщает НСН, произошел 5 февраля. Мужчину задержали полицейские. В отделе полиции он подтвердил свои намерения в отношении тела вождя мирового пролетариата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Парад ПобедыДень ПобедыГеннадий ЗюгановЛенинМавзолей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры