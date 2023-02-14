Зюганов требует не закрывать баннерами Мавзолей в День Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в этом году на Параде Победы Мавзолей на Красной площади нельзя закрывать праздничными баннерами, сообщает РИА Новости.
«Не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории», - заявил Зюганов.
Главный коммунист России напомнил, что в сердце Москвы – у стен Кремля – похоронены 400 героев СССР, среди них 32 маршала.
Ранее на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея. Инцидент, как сообщает НСН, произошел 5 февраля. Мужчину задержали полицейские. В отделе полиции он подтвердил свои намерения в отношении тела вождя мирового пролетариата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Эксперты назвали срок восстановления российской экономики
- Евросоюз представит новые предложения о поставках оружия на Украину 20 февраля
- Продюсер Досталь вернет Михалкову 300 тысяч евро
- Столтенберг высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс
- В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
- Таиланд ввел с 1 июня туристический сбор
- Американский разведчик рассказал о «неожиданном подарке» России от США
- Маршал рассказал о страхах Дудя*
- Нидерландские истребители сопроводили три российских самолета на границе Польши
- Путин: Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru