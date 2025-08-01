Путин подписал закон о праве участников СВО с инвалидностью на двойную пенсию
В России участники специальной военной операции, а также добровольцы и ополченцы Донбасса, сражавшиеся с 2014 года и получившие в ходе этого инвалидность, будут иметь две пенсии, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанный главой государства Владимиром Путиным документ.
Россияне, заключившие контракт и получившие инвалидность в ходе участия в спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, могут получать либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет.
Это касается и тех, кто участвовал в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
В России выйдет первый фильм с участниками СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru