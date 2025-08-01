Трамп направил спецпосланника Уиткоффа в Россию

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию, сообщил журналистам глава государства.

Трамп потребовал завершить конфликт на Украине до 8 августа

По его словам, визит состоится в ближайшие дни. Так глава Белого дома ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — указал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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