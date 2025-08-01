Трамп направил спецпосланника Уиткоффа в Россию

По его словам, визит состоится в ближайшие дни. Так глава Белого дома ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — указал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

