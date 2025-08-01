Трамп направил спецпосланника Уиткоффа в Россию
1 августа 202501:01
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию, сообщил журналистам глава государства.
По его словам, визит состоится в ближайшие дни. Так глава Белого дома ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.
«Он потом едет в Россию, верите или нет», — указал Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru