Путин обязал россиян бороться с борщевиком
Глава государства Владимир Путин подписал обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках закон.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Это должно помочь предотвратить распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни сорняками.
Ранее стало известно, что штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru