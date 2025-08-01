Путин обязал россиян бороться с борщевиком

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Это должно помочь предотвратить распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни сорняками.

Ранее стало известно, что штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

