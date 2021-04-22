Мавзолей Ленина вновь закроют с 23 апреля

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 14 мая, заявили в Федеральной службе охраны РФ. Там пояснили, что это связано с репетициями и проведением Парада Победе, который пройдет в Москве 9 мая.

Мавзолей Ленина был открыт для посетителей совсем недавно, 17 апреля. Ранее ФСО сообщала о его закрытии 17 ноября 2020 года. 22 января 2021 года ограничения для посетителей были продлены до 16 апреля.