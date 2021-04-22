Мавзолей Ленина вновь закроют с 23 апреля
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 14 мая, заявили в Федеральной службе охраны РФ. Там пояснили, что это связано с репетициями и проведением Парада Победе, который пройдет в Москве 9 мая.
Мавзолей Ленина был открыт для посетителей совсем недавно, 17 апреля. Ранее ФСО сообщала о его закрытии 17 ноября 2020 года. 22 января 2021 года ограничения для посетителей были продлены до 16 апреля.
Между тем, 22 апреля отмечается День Рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.
В январе в ряде СМИ появилась информация о том, что в России готовится всенародный опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Однако в ЦИК РФ опровергли эту информацию, назвав ее ложью и фейками. Со своей стороны, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ранее обещал «гнать дубовой палкой» всех, кто будет настаивать на захоронении тела Ленина.
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