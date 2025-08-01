СМИ: Трамп способен предложить Москве способ разрушения барьера ЕС
Американский лидер Дональд Трамп способен предложить Москве крупную сделку, которая разрушит экономический барьер Европейского союза, сообщает Politico.
По данным издания, на восточной окраине Евросоюза растёт опасение, что президент США подорвёт торговое соглашение между Вашингтоном и ЕС, предложив российскому президенту Владимиру Путину большие уступки и колоссальные экономические сделки в обмен на прекращение конфликта. Это может сокрушить экономический барьер Запада вокруг Москвы.
Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru