СМИ: Трамп способен предложить Москве способ разрушения барьера ЕС

Американский лидер Дональд Трамп способен предложить Москве крупную сделку, которая разрушит экономический барьер Европейского союза, сообщает Politico.

В Госдуме высказавшегося о российской экономике Трампа сравнили с артистом

По данным издания, на восточной окраине Евросоюза растёт опасение, что президент США подорвёт торговое соглашение между Вашингтоном и ЕС, предложив российскому президенту Владимиру Путину большие уступки и колоссальные экономические сделки в обмен на прекращение конфликта. Это может сокрушить экономический барьер Запада вокруг Москвы.

Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Белый дом США
ТЕГИ:ЕвросоюзВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры