Москвича задержали за попытку украсть тело Ленина

Около полуночи, 5 февраля, на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея, пишет МК.

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Мужчину задержали полицейские. Стражам порядка его поведение показалось странным. В отделе полиции он подтвердил, что хотел украсть тело Ленина. В дежурную часть была вызвана психиатрическая бригада.

Отметим, что это не первое покушение на тело вождя мирового пролетариата. В частности, в 1967 году житель Каунаса Крысанов совершил теракт у мавзолея. В результате взрыва погибли несколько человек. 1 сентября 1973 года Николай Соврасов из Донецкой области устроил самоподрыв в мавзолее. Погибли три человека, 16 человек получили ранения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеЛенинМавзолей
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