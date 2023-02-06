Москвича задержали за попытку украсть тело Ленина
Около полуночи, 5 февраля, на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея, пишет МК.
Мужчину задержали полицейские. Стражам порядка его поведение показалось странным. В отделе полиции он подтвердил, что хотел украсть тело Ленина. В дежурную часть была вызвана психиатрическая бригада.
Отметим, что это не первое покушение на тело вождя мирового пролетариата. В частности, в 1967 году житель Каунаса Крысанов совершил теракт у мавзолея. В результате взрыва погибли несколько человек. 1 сентября 1973 года Николай Соврасов из Донецкой области устроил самоподрыв в мавзолее. Погибли три человека, 16 человек получили ранения.
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