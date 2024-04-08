«Зубы, бизнес и женитьба»: Астролог объяснила, стоит ли бояться затмения 8 апреля
«Коридор затмений» продлится до 10-11 апреля, в эти дни не стоит делать операции и «психовать», сказала в эфире НСН Василиса Володина, предложив скептикам проверить эффект затмения «на мелочах».
Астролог и телеведущая Василиса Володина в интервью НСН объяснила, чего нельзя делать 8 апреля, в день полного солнечного затмения.
Сегодня с Земли можно будет наблюдать первое с 2021 года полное солнечное затмение. Жители России, в том числе Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, его не увидят, при этом уникальное явление покажут на YouTube-канале NASA.
«Коридор затмений - это не одним днем действующая штука. 25 марта было Лунное затмение, а сегодня, 8 апреля, Солнечное. Это все дни повышенной напряженности. Я и другие астрологи предупреждаем, что с 20-х чисел марта до 10-11 апреля - это дни, когда мы все нервные, когда человек сталкивается с большим количеством неурядиц, а на свои действия получает неожиданный ответ. Поэтому больших начинаний в эти дни не производить: бизнес не открывать, квартиру не покупать, замуж не выходить до 10-го числа. Я не советую делать плановые операции, особенно на глазах, также не стоит лечить зубы. На днях, близких к затмению, у меня уже целая коллекция случаев, когда это заканчивается весьма нехорошо. Во всем остальном надо любить себя, беречь своих близких, стараться не психовать, сдерживать себя и понимать, что вокруг много неадекватных людей», – предупредила Володина.
При этом она объяснила, что есть и хорошие новости, и предложила всем скептикам проверить эффект затмения.
«Нет ничего на небесах абсолютно плохого или абсолютно хорошего. То же самое затмение для кого-то может быть желанным освобождением от чего-то, выходом в новую реальность в хорошем смысле слова, когда ты решительно рвешь со старым. Особенность затмения в том, что события становятся непредсказуемыми, а все любят контролировать свою жизнь. Если ты что-то делаешь, то не можешь рассчитывать на результат. Те, кто хочет проверить, сделайте это в ближайшие дни, но не надо играть «на большом». Как советуют играть в казино на маленькие суммы, также и здесь. Проверьте действие затмения в каких-то маленьких микроситуациях и поймете, что получаете не тот результат, вступаете с человеком в коммуникацию, а он отвечает совсем не тем, о чем вы думали. Классический пример, это буквально сегодня из клиентской практики: девушка сдает на затмении анализы, у нее повышен онкомаркер. Она начинает паниковать, а потом оказывается, что это беременность. Это эффект затмения в чистом виде», - пояснила астролог.
При этом Володина развеяла слухи, что сегодняшнее Солнечное затмение якобы ознаменует конец сложного периода ретроградного Меркурия.
«Затмение с ретроградностью Меркурия связано примерно никак. Ретроградный Меркурий - это отдельный автономный фактор, который весь апрель действует и от затмения не зависит. Меркурий будет ретрограден до 25 апреля. Это разные вещи, как кислое и пушистое, они никак не связаны друг с другом», - заключила собеседница НСН.
Василиса Володина ранее говорила НСН, что солнечное затмение 30 апреля 2022 года сформирует новую мировую повестку, однако не будет «вредоносно для всего мира».
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