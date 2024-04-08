«Зубы, бизнес и женитьба»: Астролог объяснила, стоит ли бояться затмения 8 апреля

Астролог и телеведущая Василиса Володина в интервью НСН объяснила, чего нельзя делать 8 апреля, в день полного солнечного затмения.

Сегодня с Земли можно будет наблюдать первое с 2021 года полное солнечное затмение. Жители России, в том числе Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, его не увидят, при этом уникальное явление покажут на YouTube-канале NASA.