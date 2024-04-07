Во время затмения Солнца тень Луны на Земле составит 198 км

Ширина тени Луны, которая образуется на Земле 8 апреля, в день солнечного затмения, составит 198 километров. Жители российских регионов, по которым пройдет полоса лунной тени, смогут наблюдать полную фазу солнечного затмения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астронома, руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

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«Лунная тень во время затмения Солнца 8 апреля прочертит линию на поверхности Земли. Ее ширина составит 198 километров», – пояснила ученая.

Уточняется, что это - линия полных фаз, которые начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.

Максимальная фаза затмения продлится 4 минуты 28 секунд. В 21:17 мск Солнце будет полностью закрыто Луной. В этот момент россияне смогут наблюдать солнечную корону, звезды и планеты поблизости.

Ранее астролог и телеведущая Василиса Володина заявила НСН, что не стоит опасаться коридора затмений, однако в этот период лучше отложить все важные начинания. По словам Володиной, в этот период искажается понимание сути событий, что может привести к принятию неверных решений, передает «Радиоточка НСН».

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