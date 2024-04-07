Во время затмения Солнца тень Луны на Земле составит 198 км

«Лунная тень во время затмения Солнца 8 апреля прочертит линию на поверхности Земли. Ее ширина составит 198 километров», – пояснила ученая.

Уточняется, что это - линия полных фаз, которые начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.

Максимальная фаза затмения продлится 4 минуты 28 секунд. В 21:17 мск Солнце будет полностью закрыто Луной. В этот момент россияне смогут наблюдать солнечную корону, звезды и планеты поблизости.

Ранее астролог и телеведущая Василиса Володина заявила НСН, что не стоит опасаться коридора затмений, однако в этот период лучше отложить все важные начинания. По словам Володиной, в этот период искажается понимание сути событий, что может привести к принятию неверных решений, передает «Радиоточка НСН».



