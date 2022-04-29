Астролог предрекла «новую мировую повестку» после затмения 30 апреля

Астролог «Давай поженимся» в эфире НСН отметила, что период затмения – это хороший шанс начать новую жизнь, который затронет всю мировую повестку.

Поздно вечером 30 апреля произойдет первое солнечное затмение 2022 года, россиянам увидеть его не удастся, но ощутить на себе, возможно, придется, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» астролог и телеведущая Василиса Володина.

«С одной стороны, это время, когда многое может резко поменяться. С другой стороны, в этот период времени человек будто теряет контроль над происходящим на время. Человек, который задумал даже самое хорошее в это время, может столкнуться с рядом неурядиц каких-то, препятствий. Надо сказать, что завтрашнее затмение выглядит более дружелюбным, чем предыдущие затмения, потому что оно управляется Венерой, а Венера – это благодетель, расположена она сейчас прекрасно. Много есть астрологических факторов, которые говорят, что это затмение не будет так вредоносно для всего мира, но в любом случае это момент, когда налаженный ход событий срывается», - отметила Володина.

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По словам астролога, затмение будет длиться несколько часов, а окажет влияние – на несколько лет, в том числе, сформирует новую мировую повестку.

«Это затмение про будущее, оно формирует существенные новые события в мире, такую новую мировую повестку. Я рассчитываю, что это затмение принесет нам более миролюбивые надежды и перспективы. Это затмение будет длиться четыре часа, соответственно, последствия будут распространяться на четыре года. Недели, близкие к затмению, это хороший шанс начать новую жизнь», - добавила эксперт.

Первое солнечное затмение 2022 года произойдёт в 23:28 по московскому времени. Увидеть его смогут жители стран Южной Америки.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СолнцеЗатмение
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