Астролог предрекла «новую мировую повестку» после затмения 30 апреля

Поздно вечером 30 апреля произойдет первое солнечное затмение 2022 года, россиянам увидеть его не удастся, но ощутить на себе, возможно, придется, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» астролог и телеведущая Василиса Володина.

«С одной стороны, это время, когда многое может резко поменяться. С другой стороны, в этот период времени человек будто теряет контроль над происходящим на время. Человек, который задумал даже самое хорошее в это время, может столкнуться с рядом неурядиц каких-то, препятствий. Надо сказать, что завтрашнее затмение выглядит более дружелюбным, чем предыдущие затмения, потому что оно управляется Венерой, а Венера – это благодетель, расположена она сейчас прекрасно. Много есть астрологических факторов, которые говорят, что это затмение не будет так вредоносно для всего мира, но в любом случае это момент, когда налаженный ход событий срывается», - отметила Володина.