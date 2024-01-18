Астролог призналась, что мужчины чаще проверяют совместимость с партнером
Астролог Татьяна Борщ заявила НСН, что 60% ее клиентов – мужчины, зачастую они хотят «проверить» партнера по бизнесу.
Составитель гороскопов Татьяна Борщ в эфире НСН заявила, что 60% ее клиентов – мужчины. По ее словам, сегодня россияне обращаются к астрологам, чтобы проверить совместимость с партнером не только в любви, но и в бизнесе.
Опрос «Лаборатории Касперского» показал, что более четверти жителей РФ пользуются сервисами для проверки совместимости по знаку зодиака, имени или дате рождения. 27% респондентов признались, что иногда пользуются такими сайтами, 5% заявили, что пользуются ими постоянно. Борщ рассказала, почему людям так важна «совместимость».
«Такая практика существует уже очень давно, люди убедились в том, что она реально работает. Есть люди, которые совместимы, а есть те, которые не могут быть совместимы. Общими гороскопами пользоваться достаточно сложно, нужна индивидуальная консультация. Тема совместимости очень сложная, так как у всех свои предпочтения. Например, есть мальчики, которые любят хороших девочек, а есть мальчики, которые любят плохих. У каждого человека свое представление о партнерских отношениях – кто-то любит подчиняться, кто-то любит управлять. В гороскопах некоторых женщин написано, что они могут рассчитывать на миллионеров, другим женщинам придется столкнуться с эгоистом. У всех свои задачи в этом плане», - объяснила она.
По словам астролога, совместимость можно проверить не только в любви, но и в любых взаимодействиях, включая бизнес.
«Ко мне обращаются люди, которые хотят знать, чего им ожидать от партнера по бизнесу. Это же тоже совместимость, кто в паре будет главным, как строить взаимоотношения, надежен ли партнер. Это работает лучше, чем работает психология. И мужчины обращаются, и женщины. У меня очень много мужчин, которые обращаются именно по бизнесу. В целом у меня 60% клиентов - мужчины, 40% - женщины. По очень разным видам партнерских отношений обращаются: подходит ли адвокат, няня и так далее. Речь не только о любовных отношениях мужчины и женщины. К астрологии нельзя относиться с мистическим трепетом, это просто независимый источник информации, который не будет лишним. Часто эта информация есть уже внутри человека, но он ее не осознает», - рассказала собеседница НСН.
Ранее астрологи, опрошенные «Радиоточкой НСН», опровергли информацию, что одни знаки зодиака подходят для флирта, другие – для секса, а третьи – для брака, указав при этом на особый статус Скорпионов.
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