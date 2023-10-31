«Зожник без любви»: Моргенштерн рассказал о знакомстве с Дуровым
Признанный в России иноагентом рэпер Моргенштен рассказал о знакомстве с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, миллиардером Павлом Дуровым, проживающим в Дубае.
«Вызывает большое уважение, но я бы так не смог жить. Он отшельник, у него рядом мало людей, как мне кажется. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин», - сказал Моргенштерн в эфире YouTube-шоу «Frame Tamer».
По его словам, Дуров также не позволяет себе влюбляться.
«Мы с ним говорили про влюбленность и любовь. Он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать, потому что сначала тебе *** (хорошо - прим. НСН), а потом очень больно отлипать и это влияет на твою жизнь, продуктивность и дела», - рассказал рэпер.
Музыкант добавил, что Дуров сам пригласил его на ужин и в ходе беседы показался ему «простым пацаном со своими загонами, но открытым для общения». При этом его поразила вилла миллиардера.
«Я никогда не видел таких домов, там настолько все *** (прекрасно - прим. НСН)», - восхитился Моргенштерн.
Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН»,, зачем Дуров демонстрирует в сетях полуобнаженное тело и мускулатуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru