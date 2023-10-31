«Зожник без любви»: Моргенштерн рассказал о знакомстве с Дуровым

По его словам, Дуров также не позволяет себе влюбляться.

«Мы с ним говорили про влюбленность и любовь. Он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать, потому что сначала тебе *** (хорошо - прим. НСН), а потом очень больно отлипать и это влияет на твою жизнь, продуктивность и дела», - рассказал рэпер.

Музыкант добавил, что Дуров сам пригласил его на ужин и в ходе беседы показался ему «простым пацаном со своими загонами, но открытым для общения». При этом его поразила вилла миллиардера.

«Я никогда не видел таких домов, там настолько все *** (прекрасно - прим. НСН)», - восхитился Моргенштерн.

Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН»,, зачем Дуров демонстрирует в сетях полуобнаженное тело и мускулатуру.

