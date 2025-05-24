В Смоленской области подавили два украинских дрона
24 мая 202509:55
Два беспилотника ВСУ нейтрализовали в Новодугинском округе Смоленской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.
«Сегодня утром средствами РЭБ министерства обороны РФ... были подавлены два украинских БПЛА», - сообщил губернатор.
По словам Анохина, разрушений нет, никто не пострадал. На месте падения дронов находятся оперативные службы.
Минувшей ночью и утром 24 мая российские военные ликвидировали 94 украинских беспилотника самолетного типа в шести регионах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Смоленской области подавили два украинских дрона
- В Британии выставили на продажу участок, где жил Стэнли Кубрик
- Над Белгородской областью сбили десять украинских БПЛА за полчаса
- Пушилин рассказал о запуске пассажирских паромов между ДНР и Кубанью
- В Тульской области БПЛА повредил трубопровод с газом
- Теннисист Рублев прошел в финал турнира ATP в Гамбурге
- Над территорией России уничтожили 94 дрона ВСУ
- СМИ: Россия обошла Украину по производству беспилотников
- Два человека погибли при столкновении маломерных судов на Амуре
- Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru