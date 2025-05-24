В Смоленской области подавили два украинских дрона

Два беспилотника ВСУ нейтрализовали в Новодугинском округе Смоленской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

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«Сегодня утром средствами РЭБ министерства обороны РФ... были подавлены два украинских БПЛА», - сообщил губернатор.

По словам Анохина, разрушений нет, никто не пострадал. На месте падения дронов находятся оперативные службы.

Минувшей ночью и утром 24 мая российские военные ликвидировали 94 украинских беспилотника самолетного типа в шести регионах.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиСмоленск

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