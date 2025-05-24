Над территорией России уничтожили 94 дрона ВСУ
24 мая 202508:27
Дежурные средства ПВО ликвидировали 94 беспилотника ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи и утра 24 мая... уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
В частности, 64 дрона сбили в Белгородской области, 24 - в Брянской, по два - в Курской и Липецкой областях. Еще по одному БПЛА уничтожили над Воронежской и Тульской областями.
Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне Ельца рухнули беспилотники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru