Над территорией России уничтожили 94 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 94 беспилотника ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи и утра 24 мая... уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

В частности, 64 дрона сбили в Белгородской области, 24 - в Брянской, по два - в Курской и Липецкой областях. Еще по одному БПЛА уничтожили над Воронежской и Тульской областями.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне Ельца рухнули беспилотники.

