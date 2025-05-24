Два человека погибли при столкновении маломерных судов на Амуре

Два маломерных судна столкнулись на реке Амур, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ Следственного комитета.

По данным ведомства, 23 мая около 22:00 (15:00 мск) трое мужчин двигались на маломерном судне по реке, где остановились для ловли рыбы. При этом у них не было индивидуальных спасательных средств.

«В это время катер под управлением взрослого мужчины с пассажиром при осуществлении движения совершил столкновение со стоящим вышеуказанным судном. В результате... двое мужчин скончались на месте происшествия, остальные лица получили незначительные повреждения», - указали в ведомстве.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в Дагестане прогулочный катер с восемью туристами на борту столкнулся со скалой, погибла женщина.

