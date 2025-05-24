Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно
Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно «Атлантида». Об этом пишет портал Club of Mozambique, ссылаясь на представителя правительства страны.
Отмечается, что нападение произошло 10 мая «в районе, где до сих пор активны террористические группировки». Российский корабль обстреляли с бортов двух неопознанных судов. «Атлантида» остановилась в Мапуто, прежде чем отправилось в Южно-Африканскую республику.
Правительство Мозамбика объявило, что расследует инцидент.
Ранее стало известно, что российские моряки с нефтяного танкера Seven Pearls пострадали при ударе США по порту Рас-Иса в Йемене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru