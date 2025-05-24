СМИ: Россия обошла Украину по производству беспилотников
Россия опередила Украину в производстве и качестве использования беспилотников средней дальности. Об этом пишет The Times.
По данным издания, новое поколение серийных российских FPV-дронов, а также их оптоволоконные аналоги изменили тактику ведения боев и облик линии фронта. На фоне использования БПЛА бронетехника практически устарела и может легко уничтожаться в любое время суток.
Как отметил неназванный командир пехотного батальона ВСУ, из-за дронов происходят очень быстрые изменения, и «концепции, которые реализовали всего месяц назад, больше не работают». Только за последнюю неделю дальность поражения российских БПЛА выросла на четыре километра.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в российские войска в прошлом году поставили более 1,5 млн беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru