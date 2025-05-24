СМИ: Россия обошла Украину по производству беспилотников

Россия опередила Украину в производстве и качестве использования беспилотников средней дальности. Об этом пишет The Times.

По данным издания, новое поколение серийных российских FPV-дронов, а также их оптоволоконные аналоги изменили тактику ведения боев и облик линии фронта. На фоне использования БПЛА бронетехника практически устарела и может легко уничтожаться в любое время суток.

Как отметил неназванный командир пехотного батальона ВСУ, из-за дронов происходят очень быстрые изменения, и «концепции, которые реализовали всего месяц назад, больше не работают». Только за последнюю неделю дальность поражения российских БПЛА выросла на четыре километра.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в российские войска в прошлом году поставили более 1,5 млн беспилотников.

