Пушилин рассказал о запуске пассажирских паромов между ДНР и Кубанью

Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем в Донецкой Народной Республике и Краснодарским краем выходит на финишную прямую. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

По словам политика, эта работа в процессе, ведется взаимодействие с таможенным и пограничным пунктами.

«Есть некоторые сложные в организационном плане моменты, а технически во многом уже все готово. Поэтому выходим на финишную прямую», - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР отметил, что о сроках запуска паромного сообщения говорить преждевременно, не все зависит от региона.

Ранее Денис Пушилин заявил о планах начать разминирование территории аэропорта Донецка весной 2025 года.

