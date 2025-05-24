Пушилин рассказал о запуске пассажирских паромов между ДНР и Кубанью
Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем в Донецкой Народной Республике и Краснодарским краем выходит на финишную прямую. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
По словам политика, эта работа в процессе, ведется взаимодействие с таможенным и пограничным пунктами.
«Есть некоторые сложные в организационном плане моменты, а технически во многом уже все готово. Поэтому выходим на финишную прямую», - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР отметил, что о сроках запуска паромного сообщения говорить преждевременно, не все зависит от региона.
Ранее Денис Пушилин заявил о планах начать разминирование территории аэропорта Донецка весной 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru