В Тульской области БПЛА повредил трубопровод с газом

Ранее Минобороны сообщило, что над Тульской областью уничтожили один беспилотник.

«На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано», - написал губернатор в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы. В результате пострадали три человека, двух из них госпитализировали.

Также Миляев сообщил, что обломки БПЛА упали в Кимовском районе. Несколько частных домов получили незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.

