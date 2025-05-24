В Тульской области БПЛА повредил трубопровод с газом

Трубопровод поврежден в Тульской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

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Ранее Минобороны сообщило, что над Тульской областью уничтожили один беспилотник.

«На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано», - написал губернатор в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы. В результате пострадали три человека, двух из них госпитализировали.

Также Миляев сообщил, что обломки БПЛА упали в Кимовском районе. Несколько частных домов получили незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиТульская Область

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