В Тульской области БПЛА повредил трубопровод с газом
Трубопровод поврежден в Тульской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Ранее Минобороны сообщило, что над Тульской областью уничтожили один беспилотник.
«На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано», - написал губернатор в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. В результате пострадали три человека, двух из них госпитализировали.
Также Миляев сообщил, что обломки БПЛА упали в Кимовском районе. Несколько частных домов получили незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru