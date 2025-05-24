Теннисист Рублев прошел в финал турнира ATP в Гамбурге
24 мая 202508:50
Россиянин Андрей Рублев прошел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории ATP 500 в Гамбурге.
В полуфинальном матче спортсмен встретился с теннисистом из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Рублев обыграл соперника со счетом 6:1, 6:4.
Российский теннисист проведет финальную встречу с представителем Италии Флавио Коболли.
Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Рублев прошел в финал турнира ATP в Гамбурге
- Над территорией России уничтожили 94 дрона ВСУ
- СМИ: Россия обошла Украину по производству беспилотников
- Два человека погибли при столкновении маломерных судов на Амуре
- Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно
- Алаудинов: В Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ
- Овечкин первым из российских хоккеистов получил приз Марка Мессье
- Губернатор Артамонов: В Ельце упали беспилотники
- Китайский производитель одежды подал в суд на сеть Incity
- В аэропорту Калуги временно ограничили полеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru