Теннисист Рублев прошел в финал турнира ATP в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев прошел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории ATP 500 в Гамбурге.

Теннисисты из России впервые с 2019 года покинули топ-10 мирового рейтинга

В полуфинальном матче спортсмен встретился с теннисистом из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Рублев обыграл соперника со счетом 6:1, 6:4.

Российский теннисист проведет финальную встречу с представителем Италии Флавио Коболли.

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP.

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ФОТО: РИА Новости
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