«Павлиний хвост!»: Сексолог поставила диагноз эпатирующему Дурову
Культ тела Дурова не является свидетельством его сексуальных проблем, он просто пытается привлечь женщин бицепсами, переживая кризис среднего возраста, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Миллиардер Павел Дуров пытается привлечь внимание женщин, демонстрируя обнаженный торс в соцсетях, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
Ранее 39-летний Дуров опубликовал очередное полуголое фото, подписав его философской фразой. В соцсетях отмечают, что он зачастил с подобными изображениями, допуская, что основатель «ВКонтакте» и Telegram «пытается выдавить из себя секс, борясь со своими колоссальными комплексами».
«Человеку свойственно хвастаться своими достижениями и их показывать. Все понимают, что добиться такого торса непросто, для этого надо работать в спортзале. Человек существо интеллигентное, но в плане половых инстинктов мы устроены так же, как весь животный мир. Если павлин распушает красивый хвост, то что может показать мужчина? В частности, красивый торс. Думаю, это кризис мужчины среднего возраста, когда пора уже показывать павлиний хвост. К сороковнику человек начинает осмысливать, чего же он достиг. Денег у него много, и это у него не вызывает эмоций, иначе бы он демонстрировал дорогие часы, машины и так далее, а бицепсы – это самый древний паттерн. Паттерн женщины – реагировать на красивого мужчину», - объяснила Варра.
При этом она не считает, что «культ тела» Дурова является следствием его сексуальных проблем.
«Это ошибочное мнение. Буквально везде мы видим комплексы: человек качается в спортзале – комплекс, человек купил большую машину – значит у него маленький член и он хочет это компенсировать. На самом деле нет. Мужчина зарабатывает деньги не из-за того, что его кто-то не любит или у него что-то маленькое, он просто хочет их зарабатывать. Для мужчины выставлять свои достижения на публику – нормальная биологическая стратегия, которая свойственна всем самцам животного мира», - отметила сексолог.
Варра уточнила, что эпатаж Дурова рассчитан именно на женщин, а не на "бесполых подписчиков"
«Дуров хочет хвастаться красивыми мускулами, чтобы его любили за красивое тело, а не за деньги. Он хочет привлечь внимание именно женщин. Всегда привлекается аудитория противоположного пола, а аудитория своего пола пытается отождествиться. У кого-то это получается, а у кого-то вызывает жесткий негатив и ненависть», - заключила собеседница НСН.
Ранее Юлия Варра объясняла Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем женщины выкладывают в соцсетях откровенные фото.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому нацисту Гунько
- Израиль нанес удар по бойцам «Хезболлы» на границе с Ливаном
- Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе
- Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа
- Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа
- Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС
- Большая пресс-конференция Путина пройдет в этом году
- Пианиста Дениса Стельмаха избили в Новосибирске после просьбы дать закурить
- Geely Monjaro стал в России самым популярным китайским автомобилем с пробегом
- Al Jazeera: число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru