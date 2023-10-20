«Павлиний хвост!»: Сексолог поставила диагноз эпатирующему Дурову

«Человеку свойственно хвастаться своими достижениями и их показывать. Все понимают, что добиться такого торса непросто, для этого надо работать в спортзале. Человек существо интеллигентное, но в плане половых инстинктов мы устроены так же, как весь животный мир. Если павлин распушает красивый хвост, то что может показать мужчина? В частности, красивый торс. Думаю, это кризис мужчины среднего возраста, когда пора уже показывать павлиний хвост. К сороковнику человек начинает осмысливать, чего же он достиг. Денег у него много, и это у него не вызывает эмоций, иначе бы он демонстрировал дорогие часы, машины и так далее, а бицепсы – это самый древний паттерн. Паттерн женщины – реагировать на красивого мужчину», - объяснила Варра.

При этом она не считает, что «культ тела» Дурова является следствием его сексуальных проблем.

«Это ошибочное мнение. Буквально везде мы видим комплексы: человек качается в спортзале – комплекс, человек купил большую машину – значит у него маленький член и он хочет это компенсировать. На самом деле нет. Мужчина зарабатывает деньги не из-за того, что его кто-то не любит или у него что-то маленькое, он просто хочет их зарабатывать. Для мужчины выставлять свои достижения на публику – нормальная биологическая стратегия, которая свойственна всем самцам животного мира», - отметила сексолог.

Варра уточнила, что эпатаж Дурова рассчитан именно на женщин, а не на "бесполых подписчиков"