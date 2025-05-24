Над Белгородской областью сбили десять украинских БПЛА за полчаса

Десять беспилотников ВСУ нейтрализовали утром 24 мая в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

«В период 8.00 до 8.30 мск... перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.

БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.

Минувшей ночью российские военные ликвидировали в Белгородской области 64 дрона ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры