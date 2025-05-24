Над Белгородской областью сбили десять украинских БПЛА за полчаса
24 мая 202509:31
Десять беспилотников ВСУ нейтрализовали утром 24 мая в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«В период 8.00 до 8.30 мск... перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.
БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.
Минувшей ночью российские военные ликвидировали в Белгородской области 64 дрона ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru