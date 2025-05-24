В Британии выставили на продажу участок, где жил Стэнли Кубрик

Участок в Великобритании, где жил режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу, оценив примерно в $9 млн. Об этом сообщается на сайте крупного международного агентства недвижимости Savills.

Отмечается, что участок площадью примерно 9,7 гектара находится в деревне Элстри графства Хартфордшир неподалеку от Лондона. Кубрик жил здесь в 1965-1979 годах, в это время кинематографист работал над картинами «Сияние», «Заводной апельсин», «Космическая одиссея 2001 года».

На жилом участке находится трехэтажное здание с девятью спальнями в позднем викторианском стиле. Стоимость объекта - 6,9 млн фунтов ($9,4 млн).

Ранее аукционный дом Knight Frank выставил на торги особняк вокалиста Queen Фредди Меркьюри под названием Garden Lodge в районе Кенсингтон в Лондоне.

