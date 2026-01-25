За неправильный выгул питомца грозит штраф в 30 тысяч рублей
В России за нарушение правил выгула домашних животных теперь грозит серьезный штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты Евгения Машарова.
По его словам, для юридических лиц он может достигать 30 000 рублей. Граждане будут платить 1,5 – 3 тыс. рублей, должностные лица - 5 – 15 тыс. рублей. Владельцы обязаны обеспечивать безопасность людей, соблюдать права соседей и убирать за своими питомцами в общественных местах.
При первом и малозначительном нарушении вместо штрафа возможно предупреждение. Оно выносится в случае, если правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и угрозы возникновения ЧС.
Обязательная регистрация домашних животных приведет к более ответственному отношению граждан к питомцам, а также к снижению рисков распространения бешенства, заявил НСН ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru