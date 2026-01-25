За неправильный выгул питомца грозит штраф в 30 тысяч рублей

По его словам, для юридических лиц он может достигать 30 000 рублей. Граждане будут платить 1,5 – 3 тыс. рублей, должностные лица - 5 – 15 тыс. рублей. Владельцы обязаны обеспечивать безопасность людей, соблюдать права соседей и убирать за своими питомцами в общественных местах.

При первом и малозначительном нарушении вместо штрафа возможно предупреждение. Оно выносится в случае, если правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и угрозы возникновения ЧС.

Обязательная регистрация домашних животных приведет к более ответственному отношению граждан к питомцам, а также к снижению рисков распространения бешенства, заявил НСН ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.

