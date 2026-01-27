Мрамор и карельская береза: Состоятельные россияне пересели на Rolls-Royce
Игорь Моржаретто заявил НСН, что Rolls-Royce сейчас в моде, автомобиль обогнал Bentley и Lamborghini по продажам в 2025 году.
Автодилеры в России активно помогают состоятельным водителям доставать штучные брендовые авто, стоит это сегодня «нереальных денег», заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Для люксового сегмента авто в России 2025 год стал успешным, пишет «Автостат». За весь год в России было реализовано 695 новых автомобилей класса люкс. Этот показатель на 22 процента превысил результат 2024 года. Статус самого популярного бренда в этом сегменте перешел к Rolls-Royce. Компания реализовала в прошлом году 225 машин, что равно примерно трети всего рынка. Bentley, занимавший первую позицию в 2023 и 2024 годах, переместился на второе место с результатом в 198 автомобилей. Третье место в рейтинге досталось Lamborghini, чьи продажи составили 159 единиц. Моржаретто объяснил такую тенденцию.
«В этом сегменте все решает мода, сейчас в моде Rolls-Royce. Других объяснений тут нет. При этом, конечно, сейчас еще влияют и поставки. В прошлом году с Rolls-Royce не было никаких проблем. Что касается успешного года для премиальных машин, да это так, парадоксально или нет, но этот сегмент не проседает на фоне кризиса. Там все хорошо. Это штучный товар, Rolls-Royce не заказывают по дороге в кино, дилеры заказывают под каждого клиента конкретный автомобиль: отделка мрамором или карельской березой, грубо говоря. Конечно, дилеры подстраиваются под таких клиентов, но это все очень штучно, а стоит это все нереальных денег сегодня»,- рассказал он.
Доход многих людей, которые покупают люксовые автомобили, в миллионы раз превышает стоимость этого автомобиля, поэтому рынку не грозит стагнация даже после повышения утильсбора, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
