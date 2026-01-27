«В этом сегменте все решает мода, сейчас в моде Rolls-Royce. Других объяснений тут нет. При этом, конечно, сейчас еще влияют и поставки. В прошлом году с Rolls-Royce не было никаких проблем. Что касается успешного года для премиальных машин, да это так, парадоксально или нет, но этот сегмент не проседает на фоне кризиса. Там все хорошо. Это штучный товар, Rolls-Royce не заказывают по дороге в кино, дилеры заказывают под каждого клиента конкретный автомобиль: отделка мрамором или карельской березой, грубо говоря. Конечно, дилеры подстраиваются под таких клиентов, но это все очень штучно, а стоит это все нереальных денег сегодня»,- рассказал он.

Доход многих людей, которые покупают люксовые автомобили, в миллионы раз превышает стоимость этого автомобиля, поэтому рынку не грозит стагнация даже после повышения утильсбора, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

