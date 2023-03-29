«Золотая флейта»: «Кривая линия НСН» спасает музыкальную школу и забытый город
Первоапрельская шутка чиновников из Новой Москвы может загубить сотни музыкальных талантов, а власти Ленобласти забыли про Лугу, над которой уже шутят иностранцы.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получил в марте десятки обращений из разных регионов страны.
Порой мы сталкиваемся с парадоксальными ситуациями, которые происходят не только в глубинках, но и в двух столицах. При этом часто возникает ощущение дежавю, как будто где-то мы это уже слышали.
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Поселок Щербинка входит в состав Новой Москвы. Более 40 лет назад там открылась Детская школа искусств имени Александра Корнеева, которого называли «золотой флейтой России».
Однако в преддверии 1 апреля местные чиновники решили переписать историю. Музыкальную школу решили реорганизовать, лишив несколько сотен талантливых детей возможности бесплатно заниматься. Родители бьют тревогу, вещь в Щербинке больше нет подобных школ, однако местным «эффективным менеджерам», похоже, все равно.
«Нашу школу планируют реорганизовывать, это грозит ученикам тем, что дети не получат ни дипломов, ни достойного образования. Школу собираются перевести в статус ДЮЦ (Детско-юношеский центр - прим. НСН), а это типа кружковой деятельности. Во-первых, это будет платно, а здесь дети поступали на конкурсной основе и учатся бесплатно. Если родитель не сможет заплатить за своего ребенка, даже если он очень талантливый, то ему учеба уже не светит. Все это платное образование не имеет смысла. Здесь ребенок поступал своими силами и своим талантом, а сейчас будет обычный конвейер. В этой школе учились люди, которым сейчас лет под 60, сейчас они туда водят своих внуков и правнуков. А они заинтересованы именно в деньгах», – рассказала НСН бабушка одной из учениц школы, Оксана Аверьянова.
В Новый год с помощью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева нам удалось спасти детскую музыкальную школу в деревне Софьино. Теперь НСН проверит, смогут ли московские власти помочь юным талантам.
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А это уже история из Ленинградской области, власти которой умудрились забыть про целый город.
30-тысячная Луга находится в 140 км от Санкт-Петербурга, предприятия здесь закрываются, зарплаты маленькие, люди уезжают, а дороги в таком состоянии, что им поражаются даже иностранцы.
«Луга находится между Новгородом, Псковом и Санкт-Петербургом посередине, это самый южный регион Ленинградской области, самый отдаленный. Дороги с каждым годом все хуже и хуже. Их не делают, потому что в администрации денег нет. От Питера мы далеко находимся, хоть и Ленинградская область, но финансового снабжения никакого нет, дороги ужасные просто по всему городу. Залатают дырки, заляпают-заляпают, вроде летом по буграм поездишь, а зимой все это вылетает и опять бездорожье. У нас еще и уборки снега нет, все это тает, и дороги в болоте находятся, у нас все яма на яме. Как-то был случай года два назад, к нам турист-иностранец в гости заехал, и у него был первый вопрос: "У вас что, война была?" Я говорю: "Да нет, это просто такое состояние дорог". Самое сложное, что мы очень далеко от Санкт-Петербурга, забытые получаемся», - пожаловался НСН один из местных жителей.
Недавно мы рассказывали про «умирающий город» Можга в Удмуртии. Губернатор региона Александр Бречалов и прокуратура, отвечая на запрос НСН, пообещали исправить ситуацию, там уже сменился мэр, немного начала исправляться ситуация с транспортом. Ну а сейчас мы обратились к властям Ленинградской области с просьбой решить проблемы Луги.
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Еще одна очень странная «дорожная история» развернулась на самой границе Петербурга и Ленинградской области. Областные власти, наводя порядок в бумагах, решили отдать городу двухкилометровую дорогу между Красным Селом и поселком Виллози, однако там не торопятся, и уже третий год дорога остается фактически бесхозной.
«Раньше дорога состояла на балансе Ленинградской области, было все нормально. А сейчас дорога является по сути ничейной, она бесхозная. В прошлом году дорога превратилось в нечто страшное, сейчас выполняется ямочный ремонт пару раз в год, и то только после жалоб. Вторую зиму, как минимум, ее не чистят вообще, она сама по себе. Достаточно много людей, у которых дети учатся в Красном селе. Там трафик большой идет, движение очень интенсивное. Они говорят, что ремонт сделан, и дорога опасности не представляет, хотя очень много обращений по пробитым колесам и порче машин. Летом хотя бы светло и ямы можно объехать, а зимой темнотища и очень сложно понять, особенно в дождь, где там ямы. Ловить ямы после очередного "ремонта" уже через пару недель можно будет», - посетовал в беседе с НСН местный житель Алексей Симоненко.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже как-то обращал внимание на проблемы с уборкой Петербурга. Ну а теперь уже мы проверим, сможет ли губернатор Александр Беглов прекратить мучения жителей окрестностей Красного села.
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Для того, чтобы отправить жалобу на «Кривую линию» НСН, нужно заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM.
Ваше обращение изучат журналисты информационного агентства, после чего мы расскажем о самых актуальных проблемах на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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