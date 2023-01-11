Новогодняя елка и рождественский блэкаут: «Кривая линия НСН» спасла музыкальную школу в Софьино

Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» возвращается после Нового года и Рождества с хорошими новостями.

После наших обращений в министерство культуры и к губернатору Подмосковья удалось спасти музыкальную школу в деревне Софьино.

При этом в праздники повезло не всем. В 50-градусные морозы к нам пришли сигналы бедствия из Коми, и, решив одну проблему, мы тут же переходим к следующей.

***

В ноябре к нам обратились жители деревни Софьино Наро-Фоминского района Подмосковья. Оказалось, что учеников местной музыкальной школы хотят перевести заниматься в действующий детский сад, а само здание отдать в частные руки вслед за стадионом.

На обращение НСН отреагировали в Минкультуры. Вскоре к делу подключился губернатор Андрей Воробьев, лично приехавший в район разбираться в ситуации вместе с другими чиновниками. В итоге 40 детей в возрасте от 6 до 15 лет получили новогодний подарок. Сомнительный переезд школы искусств был отменен. Более того, ее пообещали отремонтировать.

«Да, правда, представляете, как можете повлиять на всю ситуацию! Все решили в нашу пользу, сейчас остановили переезд, решили даже профинансировать и искать деньги на ремонт этой музыкальной школы. После этого даже купили мебель, купили нам красивую большую елку, мы ее наряжали. Мы очень счастливы, рады, что так получилось. И спасибо вам большое, что вы со своей стороны повлияли на эту ситуацию. Вопрос решился в пользу людей, детей, это замечательно», - поблагодарила НСН мать пятерых детей Ирина Леонидова.

***

А вот жители Республики Коми получили неприятный подарок на Рождество.

В эту волшебную ночь в деревнях Дутово и Лёмты на два дня отключили электричество. При этом такое там происходит постоянно. Люди встречали праздник в темноте, при том, что за окном был 50-градусный мороз. Местной котельной пришлось работать в экстремальных условиях, однако горячая линия, на которую обращались местные жители, также заморозилась. Там проснулись только 9 января, сообщив, что ситуация оказывается «была на контроле». Однако после 52-часового блэкаута у людей лопнуло терпение.

«Там постоянно нет света, а особенно зимой, при этом причину никто выявить не может. Сейчас двое суток люди сидели без света, учитывая, что у нас очень холодно и температура стояла до минус 50. Родители постоянно жалуются, каждый год это происходит, у них таким образом сломался холодильник. Сейчас конкретно на Рождество была ситуация. Бывает, на пару часов, бывает, на ночь. На людей просто не реагируют никак, сутками не отвечают», - рассказала НСН Ольга Ершова, отметив, что ее обращение стало «криком души».

Мы попросили разобраться в ситуации главу Республики Коми Владимира Уйбу.

***

Для того, чтобы отправить жалобу на «Кривую линию» НСН, нужно заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM.

Журналисты информационного агентства внимательно изучат ваше обращение, после чего мы расскажем о самых актуальных проблемах на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

«Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. Мы вам поможем!

