Новогодняя елка и рождественский блэкаут: «Кривая линия НСН» спасла музыкальную школу в Софьино
Детям из подмосковной деревни под Новый год вернули музыкальную школу и подарили елку, а вот два поселка в Коми просидели в Рождество более 50 часов без света в 50-градусный мороз.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» возвращается после Нового года и Рождества с хорошими новостями.
После наших обращений в министерство культуры и к губернатору Подмосковья удалось спасти музыкальную школу в деревне Софьино.
При этом в праздники повезло не всем. В 50-градусные морозы к нам пришли сигналы бедствия из Коми, и, решив одну проблему, мы тут же переходим к следующей.
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В ноябре к нам обратились жители деревни Софьино Наро-Фоминского района Подмосковья. Оказалось, что учеников местной музыкальной школы хотят перевести заниматься в действующий детский сад, а само здание отдать в частные руки вслед за стадионом.
На обращение НСН отреагировали в Минкультуры. Вскоре к делу подключился губернатор Андрей Воробьев, лично приехавший в район разбираться в ситуации вместе с другими чиновниками. В итоге 40 детей в возрасте от 6 до 15 лет получили новогодний подарок. Сомнительный переезд школы искусств был отменен. Более того, ее пообещали отремонтировать.
«Да, правда, представляете, как можете повлиять на всю ситуацию! Все решили в нашу пользу, сейчас остановили переезд, решили даже профинансировать и искать деньги на ремонт этой музыкальной школы. После этого даже купили мебель, купили нам красивую большую елку, мы ее наряжали. Мы очень счастливы, рады, что так получилось. И спасибо вам большое, что вы со своей стороны повлияли на эту ситуацию. Вопрос решился в пользу людей, детей, это замечательно», - поблагодарила НСН мать пятерых детей Ирина Леонидова.
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А вот жители Республики Коми получили неприятный подарок на Рождество.
В эту волшебную ночь в деревнях Дутово и Лёмты на два дня отключили электричество. При этом такое там происходит постоянно. Люди встречали праздник в темноте, при том, что за окном был 50-градусный мороз. Местной котельной пришлось работать в экстремальных условиях, однако горячая линия, на которую обращались местные жители, также заморозилась. Там проснулись только 9 января, сообщив, что ситуация оказывается «была на контроле». Однако после 52-часового блэкаута у людей лопнуло терпение.
«Там постоянно нет света, а особенно зимой, при этом причину никто выявить не может. Сейчас двое суток люди сидели без света, учитывая, что у нас очень холодно и температура стояла до минус 50. Родители постоянно жалуются, каждый год это происходит, у них таким образом сломался холодильник. Сейчас конкретно на Рождество была ситуация. Бывает, на пару часов, бывает, на ночь. На людей просто не реагируют никак, сутками не отвечают», - рассказала НСН Ольга Ершова, отметив, что ее обращение стало «криком души».
Мы попросили разобраться в ситуации главу Республики Коми Владимира Уйбу.
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