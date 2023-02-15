«Город убивают!»: «Кривая линия НСН» спасает Можгу от катастрофы, а подмосковные деревни от джипов

Город Можга находится в ста километрах от столицы Удмуртии, там живут 45 тысяч человек, а ситуация близка к катастрофе. На фоне транспортного коллапса и огромных проблем в сфере ЖКХ местные власти просто смеются в лицо людям, признаваясь, что приехали сюда не работать, а зарабатывать.

«Город убивают, его превращают в деревню, налоги платятся, но не делается ничего. Детский парк вырубили совсем, там теперь пустыня, ни одного дерева. Во взрослом парке вечером идти опасно, там ни одного огонька, ни одного фонарика. В январе, когда были морозы после Нового года, у нас основная часть города, частный сектор, один из микрорайонов просто вымерзал, а мэр в это время грелся на юге. Коммуникации прогнили напрочь», - рассказал НСН Владимир Константинов.

По его словам, ситуация с дорогами и общественным транспортом еще хуже.

«Автобусный парк окончательно разорился, пришел какой-то частник с новыми автобусами, их не хватает катастрофически, днем они ходят по маршруту раз в час в лучшем случае. Люди на остановках стоят и говорят, что мы уже не в силах ждать эти автобусы. Народ ропщет, и это очень мягко сказано. Мы снег называем бесплатным асфальтом, когда начнет таять, мы будем плакать крокодильими слезами, на некоторые улицы въехать будет невозможно. Это Красный поселок, Леспромхоз, Цыганский поселок, верхняя часть города. Везде, где частный сектор, у нас, по сути, нет дорог», - посетовал житель Можги.

Он признался, что чуть не заплакал от контраста, оказавшись в Новый год в соседнем Татарстане.

«У нас рядом Татарстан, до ближайшего города, Менделеевска, ехать час на машине. Я в прошлом году 31 декабря попал в Менделеевск, я взрослый человек, но чуть не заплакал от обиды: маленький Менделеевск, он такой же как наша Можга, он весь в огнях и на каждом перекрестке елка, а у нас иллюминация только на центральной площади. Всё!» - возмутился собеседник НСН.

Мы подключили к решению проблем города главу Удмуртии Вячеслава Бречалова.

***

Тем временем жители трех подмосковных деревень в Волоколамском районе, Чоблоково, Ворсино и Ситниково, долгие годы остаются заложниками отсутствия дорог.

Одна дорога представляет собой грязевое месиво и проходит через реку, разливающуюся при дождях. Другую облюбовали джиперы, считающие путешествие в эти края экзотическим аттракционом. В итоге к людям не могут пробиться ни «скорые», ни спасатели, ни полиция, а местные власти бездействуют.

«В Ворсино был случай, что "скорая" отказалась приехать, и человека в плохом состоянии чуть ли не на руках несли туда, потому что ничто не могло проехать, чтобы к машине "скорой" ее вытащить. Два года назад был случай: потерялась бабушка, вызвали для ее поисков машину МЧС, но она до нас не доехала, застряла. Участковый тоже не смог приехать, потому что там месиво. Если здесь все залило, едем по другой дороге, через Веригино. Она тоже самонакатанная, но опять все то же самое – овраги и грязь, плюс ее полюбили джиперы. Огромные джипы, они почему-то решили, что наша деревня – это болото и по нему надо ездить. Это для них в диковинку», - рассказала НСН Наталья Купцова.

***

Ну а в подмосковном Ногинске, о проблемах которого мы рассказывали в конце января, люди уже больше месяца продолжают сидеть без воды.

При этом в Администрации Богородского округа бодро ответили НСН, что это не их водопроводные сети, и абстрагировались от проблемы, как будто водяная блокада трех десятков домов это нормально.

«Это продолжается с 28 декабря прошлого года, в Новый год мы были без воды и по сей день. У нас реально непробиваемый Водоканал, если им даже Путин позвонит, они отчитаются, что все хорошо, а все останется, как и было», - недоумевает Олег Ратьков.

Интересно, что скажет на это НСН губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.