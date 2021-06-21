В Индии появился новый штамм коронавируса

Разновидность коронавируса был выявлен в Индии 5 октября 2020 года, а в последнее время была найдена во множестве стран. По словам медиков Индии, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. Новый подвид отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил отличия индийского штамма коронавируса от уханьского. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее.

