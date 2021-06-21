В Индии появился новый штамм коронавируса

В индийском штате Махараштра заявили о 20 случаях заражения новым штаммом COVID-19 под названием «дельта плюс» (B.1.617.2.1), сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Названы симптомы заболевания «индийским» штаммом COVID-19

Разновидность коронавируса был выявлен в Индии 5 октября 2020 года, а в последнее время была найдена во множестве стран. По словам медиков Индии, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. Новый подвид отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил отличия индийского штамма коронавируса от уханьского. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусИндия
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