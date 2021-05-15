Иммунолог объяснил, чем опасен индийский штамм COVID-19
Индийский штамм коронавирусной инфекции агрессивнее и гораздо опаснее других разновидностей вируса. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Российской газетой».
По словам медика, одно из опасных свойств этой мутации — способность штамма сильнее цепляться за клетки.
«А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть», — объяснил Болибок.
Кроме того, иммунолог рассказал, почему индийский штамм быстро распространяется. Болибок отметил, что в спайк-протеине вируса произошла двойная мутация, и антителам сложнее защищать человеческий организм от этой разновидности инфекции.
Индийский штамм коронавируса B.1.617 обнаружили в конце прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта разновидность инфекции устойчива к антителам переболевших и привившихся от вируса.
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