Иммунолог объяснил, чем опасен индийский штамм COVID-19

Индийский штамм коронавирусной инфекции агрессивнее и гораздо опаснее других разновидностей вируса. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Российской газетой».

Онищенко призвал не выяснять опасность индийского штамма

По словам медика, одно из опасных свойств этой мутации — способность штамма сильнее цепляться за клетки.

«А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть», — объяснил Болибок.

Кроме того, иммунолог рассказал, почему индийский штамм быстро распространяется. Болибок отметил, что в спайк-протеине вируса произошла двойная мутация, и антителам сложнее защищать человеческий организм от этой разновидности инфекции.

Индийский штамм коронавируса B.1.617 обнаружили в конце прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта разновидность инфекции устойчива к антителам переболевших и привившихся от вируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВрачиИнфекцияИндияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры