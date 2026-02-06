В Госдуме назвали идеальный для экономики курс доллара

Оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Мгновенное банкротство: Почему доллар по 40 рублей грозит России «крахом»

По его словам, чрезмерно крепкий рубль ведёт к сокращению рублёвой выручки экспортеров и увеличению дефицита федерального бюджета, что будет подстёгивать инфляцию.

При этом резкое ослабление курса до 110 рублей за доллар, как отметил депутат, выльется в рост цен на импортные товары и увеличению издержек для граждан и бизнеса.

«Полагаю, что курс 90 рублей за доллар соответствовал бы балансу интересов бюджета, госсектора, экспортеров и денежно-кредитной стратегии», - заключил Аксаков.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что считает равновесным курс доллара в 98-105 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
ТЕГИ:ГосдумаКурс РубляКурс ДоллараКурс Валют

Горячие новости

Все новости

партнеры