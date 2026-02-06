В Госдуме назвали идеальный для экономики курс доллара
Оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, чрезмерно крепкий рубль ведёт к сокращению рублёвой выручки экспортеров и увеличению дефицита федерального бюджета, что будет подстёгивать инфляцию.
При этом резкое ослабление курса до 110 рублей за доллар, как отметил депутат, выльется в рост цен на импортные товары и увеличению издержек для граждан и бизнеса.
«Полагаю, что курс 90 рублей за доллар соответствовал бы балансу интересов бюджета, госсектора, экспортеров и денежно-кредитной стратегии», - заключил Аксаков.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что считает равновесным курс доллара в 98-105 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
