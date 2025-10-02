«Сейчас уже идет эксперимент, который касается двух обязательных ОГЭ по русскому языку и математике и четырех экзаменов, если человек переходит в десятый класс. Вводить обязательный ОГЭ по физкультуре неуместно, пока не прошел один эксперимент, по нему нет результатов. Кроме того, здоровье школьников находится на таком уровне, что даже половина не сдаст ОГЭ по физкультуре. Они что, теоретическую часть будут сдавать? Это несравнимые вещи — сдавать физический и устный экзамен. Также сдача ОГЭ нужна для понимания, что ребенок куда-то поступает. Думаете, у нас очень много тех, кто хочет быть учителем физкультуры?» — сказала Журова.

Собеседница НСН добавила, что сделать детей здоровыми помогут обследования и разговоры о том, почему важно вести здоровый образ жизни.

«Если мы хотим, чтобы ребята занимались своим здоровьем, а родители задумались о здоровье своих детей, в первую очередь ребят надо протестировать на их функциональные резервы организма. Нужно, чтобы ребенок понял, что у него катастрофически падает здоровье, что если он не предпримет какие-то меры, не начнет заниматься физической активностью, не начнет вести здоровый образ жизни, не нормализует режим питания и режим дня, ему дальше грозят страшные последствия. Только так можно сделать нацию здоровой. Я вообще против оценок по физкультуре. А в случае введения ОГЭ получается, что мы должны будем выработать какие-то критерии оценки, а это оценить нельзя. Я за то, чтобы наши школьники были здоровы, но точно не через ОГЭ по физкультуре», — подытожила она.

Ранее эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская заявила, что киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры.

