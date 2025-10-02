Журова выступила против введения ОГЭ по физкультуре
Половина учеников по состоянию здоровья не смогут сдать ОГЭ по физкультуре, кроме того, невозможно выработать критерии оценки по предмету, сказала НСН Светлана Журова.
Вводить ОГЭ по физкультуре не нужно, поскольку половина учеников не смогут сдать экзамен по состоянию здоровья, кроме того, очень небольшое количество учащихся впоследствии свяжут свою карьеру с физкультурой и спортом. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
В России необходимо ввести ОГЭ по физкультуре. Об этом на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Физическая культура и спорт» сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, сообщило агентство ТАСС. Журова выступила против инициативы министра.
«Сейчас уже идет эксперимент, который касается двух обязательных ОГЭ по русскому языку и математике и четырех экзаменов, если человек переходит в десятый класс. Вводить обязательный ОГЭ по физкультуре неуместно, пока не прошел один эксперимент, по нему нет результатов. Кроме того, здоровье школьников находится на таком уровне, что даже половина не сдаст ОГЭ по физкультуре. Они что, теоретическую часть будут сдавать? Это несравнимые вещи — сдавать физический и устный экзамен. Также сдача ОГЭ нужна для понимания, что ребенок куда-то поступает. Думаете, у нас очень много тех, кто хочет быть учителем физкультуры?» — сказала Журова.
Собеседница НСН добавила, что сделать детей здоровыми помогут обследования и разговоры о том, почему важно вести здоровый образ жизни.
«Если мы хотим, чтобы ребята занимались своим здоровьем, а родители задумались о здоровье своих детей, в первую очередь ребят надо протестировать на их функциональные резервы организма. Нужно, чтобы ребенок понял, что у него катастрофически падает здоровье, что если он не предпримет какие-то меры, не начнет заниматься физической активностью, не начнет вести здоровый образ жизни, не нормализует режим питания и режим дня, ему дальше грозят страшные последствия. Только так можно сделать нацию здоровой. Я вообще против оценок по физкультуре. А в случае введения ОГЭ получается, что мы должны будем выработать какие-то критерии оценки, а это оценить нельзя. Я за то, чтобы наши школьники были здоровы, но точно не через ОГЭ по физкультуре», — подытожила она.
Ранее эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская заявила, что киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности поддержать предложение Трампа по Газе
- Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ
- Путин рассказал о продвижении российских войск на фронте
- Путин: России никогда не было свойственно расистское отношение
- В России тратят миллионы рублей на обслуживание пустующих квартир
- Журова выступила против введения ОГЭ по физкультуре
- Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах
- Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»
- Путин: Россию дважды не пустили в НАТО
- Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru