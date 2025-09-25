У Dota и Counter-Strike на уроках физкультуры нашлись противники
Киберспорт положительно влияет на развитие когнитивных способностей, но заменять им урок физической культуры не очень профессионально, заявила НСН Елена Скаржинская.
Киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры, заявила НСН эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская.
Игры Dota 2, Counter-Strike и FIFA могут появиться в школьной программе по физкультуре. Об этом сообщает Mash. Новая дисциплина, фиджитал-спорт, будет включать в себя киберспорт, а также привычные физические активности. Она может быть введена уже в следующем учебном году. Скаржинская уверена, что подход должен быть немного другим.
«Как ученая, которая ввела в научный оборот понятийный блок «интеллектуальные вида спорта», с недоумением отношусь к инициативам наполнить ими урок физической культуры. Считаю, что заменять двигательную активность в школе такими замечательными видами спорта как шахматы, киберспорт, спортивное программирование не очень правильно. Урок физической культуры должен обучить важным прикладным двигательным действиям, в том числе выживанию в экстремальных ситуациях», - рассказала она.
В любом случае она призвала вводить в программу отечественные игры.
«Да, киберспорт положительно влияет на развитие когнитивных способностей, но заменять им урок физической культуры не очень профессионально. Законодательно сейчас можно в любую общеобразовательную школу вводить урок киберспорта в рамках вариативной части образовательной программы. Я вижу перспективу именно в гибридном формате - соединения функциональной и цифровой сфер. Какие игры надо вводить в школу? Прежде всего, отечественные», - добавила собеседница НСН.
По информации Mash, инициативу о включении Dota 2, Counter-Strike и FIFA в школьный курс уроков физкультуры в дополнение к бегу и подтягиваниям одобрило Минпросвещения. Однако, телеграм-канал RT со ссылкой на Минпросвещения сообщает, что ведомство еще не получало подобных предложений.
Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили Минпросвещения запустить эксперимент по внедрению модуля фиджитал-активности в уроки физкультуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
