Киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры, заявила НСН эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская.

Игры Dota 2, Counter-Strike и FIFA могут появиться в школьной программе по физкультуре. Об этом сообщает Mash. Новая дисциплина, фиджитал-спорт, будет включать в себя киберспорт, а также привычные физические активности. Она может быть введена уже в следующем учебном году. Скаржинская уверена, что подход должен быть немного другим.