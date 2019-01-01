Владимир Познер поддержал действия журналистов в защиту Голунова
Тележурналист Владимир Познер в эфире НСН проявил солидарность с журналистами, поддерживающими арестованного сотрудника «Медузы» Ивана Голунова.
В Никулинском суде Москвы сегодня, 8 июня, избирается мера наказания для журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Судом ему было выдвинуто обвинение в попытке сбыта наркотиков.
В течение ночи у здания министерства внутренних дел на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. Этим утром они также начались у Никулинского суда. Сообщается, что на данный момент, сотрудники полиции уже задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, а также журналиста этого же СМИ Сергея Карпова, сообщает РБК. По данным Дождя, арестована была также Александра Чугория.
Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
«Я абсолютно поддерживаю действия журналистов в защиту своего коллеги. Я к ним, по крайне мере устно, присоединяюсь. Я очень рад, что именно такие выступления имеют место быть. Это говорит о том, что у людей возникают представления относительно необходимости в солидарности и понимание – когда пришли за другим человеком, это означает, что придут и за тобой», - заявил тележурналист.
Владимир Познер также считает, что «власти полезно» увидеть проявления солидарности профессионального сообщества.
«Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций, чувство такое у меня, несомненно, есть», - отметил собеседник НСН.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал, почему невозможно измерить истинный процент готовых выйти на улицу граждан.
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