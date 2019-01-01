Владимир Познер поддержал действия журналистов в защиту Голунова

В Никулинском суде Москвы сегодня, 8 июня, избирается мера наказания для журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Судом ему было выдвинуто обвинение в попытке сбыта наркотиков.

В течение ночи у здания министерства внутренних дел на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. Этим утром они также начались у Никулинского суда. Сообщается, что на данный момент, сотрудники полиции уже задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, а также журналиста этого же СМИ Сергея Карпова, сообщает РБК. По данным Дождя, арестована была также Александра Чугория.

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.

«Я абсолютно поддерживаю действия журналистов в защиту своего коллеги. Я к ним, по крайне мере устно, присоединяюсь. Я очень рад, что именно такие выступления имеют место быть. Это говорит о том, что у людей возникают представления относительно необходимости в солидарности и понимание – когда пришли за другим человеком, это означает, что придут и за тобой», - заявил тележурналист.