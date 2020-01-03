Названы регионы, жители которых чаще всего используют нецензурную брань. Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Финансового университета при правительстве России, наиболее популярен мат в крупных и средних российских городах. Нaиболее чaсто мaт можно услышaть во Влaдивостоке, Нижневaртовске, Новосибирске, Хaбaровске, Сургуте. С нецензурной брaнью стaлкивaются 18% опрошенных в перечисленных городaх. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозaводскa, Чебоксaр, Вологды, Сaнкт-Петербургa и Химок. Исследовaтели считaют, что «чистотa» языкa связaнa с уровнем жизни.

Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в интервью НСН заявил о значении мата в художественных произведениях и призвал не использовать его в повседневной жизни.

«Конечно, синонимов нецензурной брани – великое множество. В тоже время, я готов поддержать деятелей культуры (актеров, режиссёров, писателей), которые настаивают на том, что нецензурную брань нельзя выбрасывать из художественных произведений. Мы знаем очень много примеров, в литературе и кино, когда мат, использованный в определенном контексте, является мощной краской. Все-таки, нецензурная брань – это часть нашего языка. Но ругаться, конечно, некрасиво. В повседневном общении без мата можно легко обойтись», - заверил НСН Александр Анатольевич.