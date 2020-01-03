Журналисты и ученые задумались о русском мате
Журналисты и лингвисты в эфире НСН высказались на тему использования мата россиянами.
Названы регионы, жители которых чаще всего используют нецензурную брань. Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Финансового университета при правительстве России, наиболее популярен мат в крупных и средних российских городах. Нaиболее чaсто мaт можно услышaть во Влaдивостоке, Нижневaртовске, Новосибирске, Хaбaровске, Сургуте. С нецензурной брaнью стaлкивaются 18% опрошенных в перечисленных городaх. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозaводскa, Чебоксaр, Вологды, Сaнкт-Петербургa и Химок. Исследовaтели считaют, что «чистотa» языкa связaнa с уровнем жизни.
Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в интервью НСН заявил о значении мата в художественных произведениях и призвал не использовать его в повседневной жизни.
«Конечно, синонимов нецензурной брани – великое множество. В тоже время, я готов поддержать деятелей культуры (актеров, режиссёров, писателей), которые настаивают на том, что нецензурную брань нельзя выбрасывать из художественных произведений. Мы знаем очень много примеров, в литературе и кино, когда мат, использованный в определенном контексте, является мощной краской. Все-таки, нецензурная брань – это часть нашего языка. Но ругаться, конечно, некрасиво. В повседневном общении без мата можно легко обойтись», - заверил НСН Александр Анатольевич.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН поддержал коллегу и тоже отметил незаменимость матерных слов для выражения особо сильных чувств и эмоций.
«Что касается собственного опыта: я матом не ругаюсь и слышать мат очень не люблю. Но есть два исключения: в анекдотах, когда без него нельзя обойтись. И, вы знаете, меня очень часто спрашивают «Как ты сдерживаешь себя, когда комментируешь матчи?». Я не сдерживаю, у меня нет желания использовать мат, даже когда … ну не будем называть кое-какие матчи кое-какой сборной. А вот когда я сам играю в футбол, да, ничего не могу с собой поделать! Видимо, это самые яркие эмоции в моей жизни, когда я играю в футбол»,- признался НСН Виктор Гусев.
С долей скептицизма отнесся к результатам опроса доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз. Реальные данные в ходе подобных исследований получить крайне сложно, заявил лингвист в эфире НСН.
«Не очень верю в такие опросы, когда опираются только на мнение опрашиваемых. Оно, во-первых, искажается, люди не очень рефлексируют по поводу употребления брани. Второе, люди часто стыдятся признаваться, что произносят эти слова. Надо наблюдать вживую, брать какую-то выборку, но это чрезвычайно трудно. Я думаю, что в наших условиях это просто не осуществимо. Так что, скорее всего эти исследования проводятся ради того, чтобы возбудить общественное внимание», — отметил собеседник НСН.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эфире НСН пояснил, почему русский мат утрачивает свою сакральность.
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