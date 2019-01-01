Авторские новости

Александр Анатольевич рассказал, почему не стоит полностью отказываться от мата

7 июня20:00

Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ

Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ. При этом, 57% родителей выпускников уверены, что подростки не нуждаются в психологической помощи во время экзаменов.

Александр Анатольевич: «Могу немного поворчать. Когда «старая» школа диктует правильные знания, подготовку к экзаменам по билетам, какой-то расширенный кругозор и дополнительные факультативные занятия, у людей появляются знания, которые позволяют им чувствовать себя на экзамене более спокойно. Конечно, волнение никуда не денешь, но вот этот трепет и зашкаливающее сердцебиение… Все это приводит к какой-то истеричной ситуации вокруг ЕГЭ. Поэтому, чтобы не разрушать психику выпускников (не будем забывать, что они все еще дети), мне кажется, систему ЕГЭ надо пересматривать. И очень давно», - подчеркнул Александр Анатольевич в беседе с НСН

2

ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил

ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил. В будущем может быть создана база данных, сверяясь с которой, компании должны будут отказывать в предоставлении автомобиля водителям, постоянно пренебрегающим ПДД.

Александр Анатольевич: «Среди профессионалов на дороге есть мнение, что прокатными машинами люди пользуются крайне беспечно и безответственно. Думают: не мое – не жалко. Дорогие друзья! В этом автомобиле вы и ваши пассажиры. А вокруг вас другие люди. Поэтому правила никто не отменял. Если вы никак не понимаете, что они писаны для всех одинаково, в этом случае, наверное, ГИБДД права. Таких горе-лихачей действительно нужно ограничить в пользовании прокатными машинами, да и вообще в праве выезжать на дорогу. Если ты не уважишь других водителей (себя – ладно), тебе нечего делать в общем потоке», - заявил он НСН

3

Ученые рассказали, как исключить мат из своей речи

Лингвисты и русисты в канун Дня русского языка призвали россиян исключить мат в каждодневной речи. Для этого эксперты советуют выписывать и запоминать цензурные синонимы матерным выражениям.

Александр Анатольевич: «Конечно, синонимов нецензурной брани – великое множество. В тоже время, я готов поддержать деятелей культуры (актеров, режиссёров, писателей), которые настаивают на том, что нецензурную брань нельзя выбрасывать из художественных произведений. Мы знаем очень много примеров, в литературе и кино, когда мат, использованный в определенном контексте, является мощной краской. Все-таки, нецензурная брань – это часть нашего языка. Но ругаться, конечно, некрасиво. В повседневном общении без мата можно легко обойтись», - заверил НСН Александр Анатольевич. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: ФОТО РИА Новости Илья Питалев
ТЕГИ:Авторские НовостиАлександр Анатольевич