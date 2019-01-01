Александр Анатольевич рассказал, почему не стоит полностью отказываться от мата

Александр Анатольевич: «Среди профессионалов на дороге есть мнение, что прокатными машинами люди пользуются крайне беспечно и безответственно. Думают: не мое – не жалко. Дорогие друзья! В этом автомобиле вы и ваши пассажиры. А вокруг вас другие люди. Поэтому правила никто не отменял. Если вы никак не понимаете, что они писаны для всех одинаково, в этом случае, наверное, ГИБДД права. Таких горе-лихачей действительно нужно ограничить в пользовании прокатными машинами, да и вообще в праве выезжать на дорогу. Если ты не уважишь других водителей (себя – ладно), тебе нечего делать в общем потоке», - заявил он НСН.

