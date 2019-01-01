Александр Анатольевич рассказал, почему не стоит полностью отказываться от мата
Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ. При этом, 57% родителей выпускников уверены, что подростки не нуждаются в психологической помощи во время экзаменов.
Александр Анатольевич: «Могу немного поворчать. Когда «старая» школа диктует правильные знания, подготовку к экзаменам по билетам, какой-то расширенный кругозор и дополнительные факультативные занятия, у людей появляются знания, которые позволяют им чувствовать себя на экзамене более спокойно. Конечно, волнение никуда не денешь, но вот этот трепет и зашкаливающее сердцебиение… Все это приводит к какой-то истеричной ситуации вокруг ЕГЭ. Поэтому, чтобы не разрушать психику выпускников (не будем забывать, что они все еще дети), мне кажется, систему ЕГЭ надо пересматривать. И очень давно», - подчеркнул Александр Анатольевич в беседе с НСН.
ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил
ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил. В будущем может быть создана база данных, сверяясь с которой, компании должны будут отказывать в предоставлении автомобиля водителям, постоянно пренебрегающим ПДД.
Александр Анатольевич: «Среди профессионалов на дороге есть мнение, что прокатными машинами люди пользуются крайне беспечно и безответственно. Думают: не мое – не жалко. Дорогие друзья! В этом автомобиле вы и ваши пассажиры. А вокруг вас другие люди. Поэтому правила никто не отменял. Если вы никак не понимаете, что они писаны для всех одинаково, в этом случае, наверное, ГИБДД права. Таких горе-лихачей действительно нужно ограничить в пользовании прокатными машинами, да и вообще в праве выезжать на дорогу. Если ты не уважишь других водителей (себя – ладно), тебе нечего делать в общем потоке», - заявил он НСН.
Ученые рассказали, как исключить мат из своей речи
Лингвисты и русисты в канун Дня русского языка призвали россиян исключить мат в каждодневной речи. Для этого эксперты советуют выписывать и запоминать цензурные синонимы матерным выражениям.
Александр Анатольевич: «Конечно, синонимов нецензурной брани – великое множество. В тоже время, я готов поддержать деятелей культуры (актеров, режиссёров, писателей), которые настаивают на том, что нецензурную брань нельзя выбрасывать из художественных произведений. Мы знаем очень много примеров, в литературе и кино, когда мат, использованный в определенном контексте, является мощной краской. Все-таки, нецензурная брань – это часть нашего языка. Но ругаться, конечно, некрасиво. В повседневном общении без мата можно легко обойтись», - заверил НСН Александр Анатольевич.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.